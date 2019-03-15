США розширили санкції проти РФ через атаку в Керченській протоці

Мінфін США вніс шість росіян і вісім російських компаній в санкційний список через атаку на українські судна

Минфин США расширил санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Минфина сообщении.

Решение принято совместно с Европейским союзом и Канадой.

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло шесть россиян и восемь российских компаний в санкционный список из-за атаки на украинские суда в Керченском проливе.

Напомним, сегодня США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине.

Сообщается, что под санкции попали шесть человек и восемь юридических лиц. В частности, ограничительные меры введены против заместителя главы погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева, "начальника пограничного управления ФСБ по Крыму" контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслана Ромашкина, заместителя начальника пограничного управления капитана первого ранга Андрея Шеина, а также заместителя председателя "ЦИК" террористической организации "Донецкая народная республика" Алексея Найденко и секретаря ЦИК "ДНР" Владимира Высоцкого.

Сегодня также Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Ранее Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС.