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Всесвітній банк виділить понад 150 млрд доларів нужденним країнам

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 18:33
Всесвітній банк виділить понад 150 млрд доларів нужденним країнам
Ілюстративне фото (vsemirnyjbank.org)

Виділені кошти підуть на допомогу в боротьбі з коронавірусом

Директор Всесвітнього банку (ВБ) Девід Малпасс заявив про намір виділити понад 150 млрд доларів для допомоги країнам в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВБ.

За словами Малпасса, Всесвітній банк має намір спрямувати майже 160 млрд доларів протягом наступних 15 місяців, щоб допомогти країнами захистити бідних та вразливі групи населення, підтримувати бізнес та сприяти економічному відновленню.

"Найбідніші та найвразливіші країни, ймовірно, будуть страждати найбільше. Світовий банк вживає широких та швидких заходів для зменшення розповсюдження коронавірусу, і ми вже проводимо операції у більш ніж 65 країнах", - заявив він.

Малпасс зазначив, що спеціальні положення щодо швидкого фінансування дозволять відразу мобілізувати майже 2 млрд доларів для швидкого початку роботи у 25 країнах. Також ВБ працює над швидким перенаправленням ще 1,7 млрд доларів з існуючих проєктів для термінової реакції на пандемію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить 4 млн євро Україні на підтримку громадських ініціатив для боротьби з коронавірусом. Кошти будуть виділені на підтримку волонтерів, які допомагають у боротьбі з поширенням коронавірусу.

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