США розширили санкції антиросійські

Під санкції потрапили шість осіб і вісім юридичних осіб

США ужесточили санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Сообщается, что под санкции попали шесть человек и восемь юридических лиц. В частности, ограничительные меры введены против заместителя главы погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева, "начальника пограничного управления ФСБ по Крыму" контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслана Ромашкина, заместителя начальника пограничного управления капитана первого ранга Андрея Шеина, а также заместителя председателя "ЦИК" террористической организации "Донецкая народная республика" Алексея Найденко и секретаря ЦИК "ДНР" Владимира Высоцкого.

Также США ввели рестрикции против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Звезда", "Ярославский судостроительный завод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Напомним, сегодня также Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Ранее Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС.

Добавим, что в начале марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России. Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.

В Конгрессе США опубликовали новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Под санкции попадут российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали вмешательство российского правительства в выборы в других странах. В ответ на агрессию РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.