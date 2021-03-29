США розраховують на співпрацю з Україною для протидії дезінформації
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні провів розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Говорили, зокрема, про протидію дезінформації.
Єрмак розповів Саллівану про створення Центру протидії дезінформації в Україні. За словами керівника ОП, очільника цього центру невдовзі представлять громадськості.
"Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", - заявив він.
Салліван, зі свого боку, заявив про важливість співпраці між Україною та США у питанні протидії дезінформації.
"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", - сказав радник президента США.
Також в ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на Донбасі, реформи України та членство в НАТО.
Нагадаємо, в середині березня Зеленський затвердив створення Центру протидії дезінформації. Цей центр буде створено на базі Ради нацбезпеки та Офісу президента.
Разом з тим, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей центр, як планується, буде боротися з різними фейками в українському інформаційному просторі.