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США розраховують на співпрацю з Україною для протидії дезінформації

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 21:57
США розраховують на співпрацю з Україною для протидії дезінформації Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні провів розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном. Говорили, зокрема, про протидію дезінформації.

Про це повідомив Офіс президента України.

Єрмак розповів Саллівану про створення Центру протидії дезінформації в Україні. За словами керівника ОП, очільника цього центру невдовзі представлять громадськості.

"Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", - заявив він.

Салліван, зі свого боку, заявив про важливість співпраці між Україною та США у питанні протидії дезінформації.

"Нам є чого повчитися у вас у питанні протидії дезінформації. Сподіваємося на можливість подальшої співпраці у цій сфері", - сказав радник президента США.

Також в ході телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на Донбасі, реформи України та членство в НАТО.

Нагадаємо, в середині березня Зеленський затвердив створення Центру протидії дезінформації. Цей центр буде створено на базі Ради нацбезпеки та Офісу президента.

Разом з тим, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Цей центр, як планується, буде боротися з різними фейками в українському інформаційному просторі.

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