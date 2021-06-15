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СБУ блокувала нелегальне вивезення з України військового обладнання

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Закарпатська область, Вівторок 15 червня 2021 15:30
СБУ блокувала нелегальне вивезення з України військового обладнання Фото: на Закарпатті блокували нелегальне вивезення військового обладнання (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області контррозвідники запобігли спробі нелегального вивезення з України військового обладнання. Мешканець Закарпаття хотів вивезти обладнання до одної з країн Євросоюзу.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка затримали на пункті пропуску в Закарпатській області. Він намагався провезти товари в обхід обов’язкового експортного контролю.

"Серед вилученого: прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для здійснення контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленні волі на термін до 3 років.

"Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - додали в СБУ.

Фото: на Закарпатті блокували нелегальне вивезення військового обладнання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання з України в підсанкційні країни.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила контрабанду військового обладнання з України до Росії.

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