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СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання в підсанкційні країни

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Миколаївська область, Середа 02 червня 2021 14:29
СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання в підсанкційні країни Фото: СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Контррозвідка СБУ в Миколаївській області заблоковала спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Частину продукції ділки мали намір доставити в країни, які перебувають під санкціям Радбезу ООН.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній. Вона спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки. Зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання і прилади для військово-транспортних літаків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання.

Слідчі СБУ вже повідомили про підозру одному з учасників незаконної схеми за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Наразі триває досудове слідство для встановлення всіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області викрила і блокувала діяльність злочинної групи, яка незаконно постачала великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації. Її учасники хотіли вивезти до РФ товари на понад $100 тисяч.

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