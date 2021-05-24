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СБУ викрила схему контрабанди озброєння з України до Росії

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 12:39
СБУ викрила схему контрабанди озброєння з України до Росії Фото: СБУ викрила схему контрабанди озброєння до Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області викрила і блокувала діяльність злочинної групи, яка незаконно постачала великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації. Її учасники хотіли вивезти до РФ товари на понад $100 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ", - пояснили схему в прес-службі.

Зазначається, що у межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 тисяч.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих правоохоронці вилучили:

  • комплектуючі до військової техніки;
  • штампи для підроблення технічної документації;
  • печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила схему контрабанди озброєння з України до Росії

Також СБУ перевіряє можливу причетність групи до постачання українським оборонним підприємствам вживаних комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала роботу підпільного нафтопереробного заводу (НПЗ). Контрафактний бензин і дизельне паливо реалізовувалися на території Кіровоградської області.

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