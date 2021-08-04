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США проводять наймасштабніші навчання з часів "холодної війни"

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Вашингтон, Середа 04 серпня 2021 09:59
США проводять наймасштабніші навчання з часів "холодної війни" Фото: США проводять масштабні військові навчання (facebook.com/USNavy1)
Автор: Анастасія Рокитна

Військово-морські сили США проводять наймасштабніші навчання з часів "холодної війни" під назвою Large Scale Exercise 2021. Вони проходять з 3 по 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВМС США.

У навчаннях беруть участь 36 кораблів, в тому числі авіаносець USS Mount Whitney, і підводні човни, а також команди корпусу морської піхоти, експедиційні сили морської піхоти.

"LSE 2021 - це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час "холодної війни". Ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США", - йдеться в заяві.

Військові навчання відбудуться в 17 часових поясах.

Фото: США проводять масштабні військові навчання (facebook.com/USNavy1)

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