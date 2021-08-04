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США проводят самые масштабные учения со времен "холодной войны"

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Вашингтон, Среда 04 августа 2021 09:59
США проводят самые масштабные учения со времен "холодной войны" Фото: США проводят масштабные военные учения (facebook.com/USNavy1)
Автор: Анастасия Рокитна

Военно-морские силы США проводят самые масштабные учения со времен "холодной войны" под названием Large Scale Exercise 2021. Они проходят с 3 по 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ВМС США.

В учениях принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки, а также команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты.

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время "холодной войны". Эти учения одновременно продемонстрируют решительность НАТО и смоделируют новые морские возможности США", - говорится в заявлении.

Военные учения состоятся в 17 часовых поясах.

Фото: США проводят масштабные военные учения (facebook.com/USNavy1)

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