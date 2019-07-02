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У США перевіряють наявність зарину в посилці для Facebook

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 05:57
У США перевіряють наявність зарину в посилці для Facebook
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сканування пошти дало позитивний результат на зарин

У місті Менло-Парк (штат Каліфорнія, США) рятувальники досліджують поштовий офіс Facebook на наявність зарину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За попередніми даними, один з предметів, оглянутий через пристрій для сканування пошти, дав позитивний результат на зарин. Рятувальники будуть проводити інше тестування.

Зазначається, що ніхто не постраждав. На місце події виїхали агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Зарин є отруйною речовиною з нервово-паралітичною діэю, у великій концентрації смертельно небезпечний для людини.

Раніше повідомлялося, що дев'ять японських компаній отримали поштою пакети з підозрілим порошком, який, імовірно, може бути ціанідом.

Нагадаємо, раніше Пентагон отримав дві посилки з токсичним рицин. Конверти були вилучені ФБР для подальшого аналізу.

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