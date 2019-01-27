Кілька японських компаній отримали листи з ціанідом

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В Японії дев'ять компаній отримали поштою пакети з підозрілою речовиною

Дев'ять японських компаній отримали поштою пакети з підозрілим порошком, який, імовірно, може бути ціанідом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Повідомляється, що підозрілі конверти надійшли у вісім фармацевтичних компаній і в штаб-квартиру The Mainichi Newspapers в Токіо. Листи були направлені від імен страчених членів екстремістської релігійної секти "Аум Сінрікьо", яка розпилила в 1995 році газ зарин у токійському метро.

Вони вимагають виплати їм 35 млн південнокорейських вон (31 тис. доларів) у біткоінах. В іншому випадку вони погрожують поширити підроблені медикаменти, що містять ціанід. Остаточним терміном виконання вимоги призначено 22 лютого.

Нагадаємо, раніше Пентагон отримав дві посилки з токсичним рицином. Конверти були вилучені ФБР для подальшого аналізу.

Раніше в німецькому місті Рінтельн п'ятеро співробітників районного суду постраждали через конверт з невідомою речовиною. За даними поліції, лист з підозрілою речовиною прибув в поштове відділення суду вранці.