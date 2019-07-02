ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 05:57
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сканирование почты дало положительный результат на зарин

В городе Менло-Парк (штат Калифорния, США) спасатели исследуют почтовый офис Facebook на наличие зарина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Спасатели будут проводить другое тестирование.

Отмечается, что никто не пострадал. На место происшествия выехали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

Зарин является отравляющим веществом с нервно-паралитическим действием, в большой концентрации смертельно опасен для человека.

Ранее сообщалось, что девять японских компаний получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом. 

Напомним, ранее Пентагон получил две посылки с токсичным рицином. Конверты были изъяты ФБР для дальнейшего анализа. 

Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в референдум по Brexit Facebook объявил о запуске новой криптовалюты Libra
Новости Украины Facebookатака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь