В США провели испытания новой гиперзвуковой ракеты: подробности

"Этот испытательный полет, первый из многих, запланированных на этот год, демонстрирует наш быстрый подход к развитию и является важной вехой для компании. Теперь у нас есть недорогая гиперзвуковая испытательная платформа, готовая к запуску по требованию", - заявил Брайон Харгис, генеральный директор Castelion.

У Castelion уже есть контракты с ВВС и ВМС США. При поддержке инвесторов Andreessen Horowitz и Lavrock Ventures в размере 14,2 млн долларов, с июня 2023 года стартап тайно провел десятки испытаний компонентов ракеты.

Отмечается, что компания поставила перед собой цель спроектировать и создать полноценную систему вооружения, включающую гиперзвуковую ракету, станцию ​​управления и линию передачи данных.

Успешные испытания ракетной системы от Castelion повышают ставки для конкурентов RTX и Lockheed Martin – оружейных подрядчиков Пентагона, борющихся за миллиарды долларов инвестиций на создание гиперзвукового оружия.

США создают гиперзвуковые ракеты

Президент США Джо Байден ранее применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.

Вскоре после этого ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.

Сообщается, что первый успешный пуск ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. Утверждалось, что она развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на запланированном участке. В марте 2023 года испытания прошли неудачно.

В конце августа прошлого года Соединенные Штаты также провели новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья на юге штата Калифорния.