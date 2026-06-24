600 000 FPV в месяц: США воспроизведут украинское поле боя из-за масштабов производства РФ

Армия США планирует в ближайшие четыре-шесть недель развернуть по меньшей мере два внутренних полигона, которые будут воспроизводить реальные условия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на поле боя в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра армии США Дэна Дрисколла во время отраслевого дня, посвященного наращиванию систем перехвата беспилотников и ракет, передает CBSNews .

Интеграция разработчиков и военных

Главная цель создания новых площадок - объединить усилия производителей беспилотников, разработчиков средств противодействия дронам (C-UAS) и военнослужащих.

"Вы можете воспроизвести специфическую среду радиоэлектронной борьбы и все условия сложного противостояния, где производители БПЛА и разработчики средств борьбы с ними будут взаимодействовать вместе. Кроме того, мы хотим, чтобы туда отправлялись солдаты для совершенствования своих навыков и непосредственной работы бок о бок с разработчиками", - отметил Дрисколл.

В настоящее время тренировки американских военных противодействия дронам часто проходят без применения средств активного глушения, поскольку в США действуют строгие внутренние ограничения на использование РЭБ.

Помимо внутренних площадок, Пентагон рассматривает возможность создания глобального полигона за пределами Штатов для проведения "куда более агрессивных испытаний", в частности гиперзвукового оружия. Локацию будущих объектов министр назвать отказался до завершения этапа планирования.

Масштабы производства и война на истощение

Представитель Офиса стратегических угроз армии США Дуэйн Хейз озвучил текущие масштабы использования беспилотников в войне:

Россия производит: от 3 000 до 5 000 ударных дронов в одну сторону (типа "Шахед") в месяц, а также около 600 000 единиц меньших FPV-дронов ежемесячно.

Украина производит: около 30 000 дронов-перехватчиков в месяц для противодействия этой угрозе.

Хейз подчеркнул, что у США есть прекрасные возможности для создания высокотехнологичных и дорогих "изысканных" боеприпасов (таких как ракеты-перехватчики для систем Patriot или THAAD).

Однако в условиях жестокой войны на истощение американской армии критически необходимы более дешевые средства перехвата, которые можно массово тратить.