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Туреччина планує відновити операцію в Сирії

Новини » Політика     18.11.2019 - 19:52
Туреччина планує відновити операцію в Сирії
Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

За словами глави МЗС Туреччини, Анкара "повинна неодмінно позбутися від загрози тероризму"

Туреччина знову планує відновити транскордонну операцію "Джерело світу" в Сирії, якщо курдські формування не відведуть своїх бійців від турецько-сирійського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що угода передбачала, що YPG, яку Туреччина вважає терористичною організацією, буде знищена.

"США і Росія не зробили того, що потрібно у відповідності з угодами, які зупинили турецьку операцію проти курдської міліції YPG (отряды народної самооборони - ред) в північно-східній Сирії в минулому місяці", - говорить глава МЗС Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, на початку жовтня збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії. Про початок операції під назвою "Джерело світу". Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами. Президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що мета операції - зруйнувати зону, підконтрольну терористам, у південних кордонів Туреччини, забезпечити мир і стабільність в Сирії. Представник курдських сил на півночі Сирії одночасно заявив, що турецькі військові літаки почали атаку на їх позиції.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому він пригрозив президенту Туреччини Раджепу Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

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