У Франції побоюються відродження ІДІЛ через ситуацію в Сирії

Фото: Едуард Філіпп (twitter.com/EPhilippePM)

Прем'єр Франції вважає, що дії Туреччини і США допоможуть відродитися ІДІЛ

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп заявив, що рішення Туреччини і США в Сирії призведуть до відродження Ісламської держави (ІДІЛ) в Сирії і Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Філіпп звинуватив Вашингтон у дозволі та посилення турецького наступу з-за свого рішення про виведення американських військових з Сирії.

"Це руйнівно для нашої безпеки із-за неминучого відродження Ісламської держави в північно-східній Сирії і, можливо, також у північно-західному Іраку, і, отже, дестабілізації уряду, який цього не потребує", - сказав прем'єр-міністр Франції.

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію в Сирії 9 жовтня. До цього, 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових.

Також повідомлялося, що 15 жовтня коалиция, очолювана США, заявила, що її війська покинули сірійське місто Манбидж. В місто увійшла сирийския армія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що військова операція Туреччини в Сирії призведе до посилення ІДІЛ.