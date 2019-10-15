ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції побоюються відродження ІДІЛ через ситуацію в Сирії

Новини » В світі    15.10.2019 - 17:00
У Франції побоюються відродження ІДІЛ через ситуацію в Сирії
Фото: Едуард Філіпп (twitter.com/EPhilippePM)

Прем'єр Франції вважає, що дії Туреччини і США допоможуть відродитися ІДІЛ

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп заявив, що рішення Туреччини і США в Сирії призведуть до відродження Ісламської держави (ІДІЛ) в Сирії і Іраку. Про це повідомляє Reuters.

Філіпп звинуватив Вашингтон у дозволі та посилення турецького наступу з-за свого рішення про виведення американських військових з Сирії.

"Це руйнівно для нашої безпеки із-за неминучого відродження Ісламської держави в північно-східній Сирії і, можливо, також у північно-західному Іраку, і, отже, дестабілізації уряду, який цього не потребує", - сказав прем'єр-міністр Франції.

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію в Сирії 9 жовтня. До цього, 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських військових.

Також повідомлялося, що 15 жовтня коалиция, очолювана США, заявила, що її війська покинули сірійське місто Манбидж. В місто увійшла сирийския армія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що військова операція Туреччини в Сирії призведе до посилення ІДІЛ.

У Ердогана заявили про неможливість припинення військової операції в Сирії Франція має намір убезпечити своїх військових у Сирії
Новини України ФранціяІДІЛСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся