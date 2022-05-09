Грошей на військову допомогу Україні залишилося на три тижні, - Пентагон

США зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні в рамках бюджету, що залишився до кінця травня. Американський президент Джо Байден закликав Конгрес прискорити прийняття закону про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В ході брифінгу Кірбі повідомив, що зі 100 млн доларами, які залишись в розпорядженні Пентагону, і виділеними Байденом 150 млн доларів США можуть надавати військову допомогу Україні приблизно протягом трьох тижнів.

"Ми вважаємо, того, що у нас залишилося, вистачить на більшу частину цього місяця, на нові пакети та обладнання, але саме тому ми закликаємо Конгрес діяти швидко", - додав Кірбі.

Зазначається, що адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням якнайшвидше прийняти додатковий пакет допомоги на суму 33 млрд доларів для продовження надання гуманітарної та військової допомоги Україні.