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У США протестувальники спалили прапор країни після виступу Трампа

Новини » В світі     05.07.2020 - 08:23
У США протестувальники спалили прапор країни після виступу Трампа
Скріншот з відео (twitter.com)

Спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії

Американські демонстранти спалили прапор США біля Білого Дому у Вашингтоні після виступу президента країни Дональда Трампа з промовою з нагоди Дня незалежності США. Раніше демонстранти намагалися знести кілька пам'ятників.

Про це повідомляє видання The Hill.

Як зазначається, спалювання прапора організували учасники Революційної комуністичної партії. Під час інциденту протестувальники викрикували антиурядові гасла, "проти рабства, геноциду і війни" і "Америка ніколи не була великою".

Перед спаленням прапора демонстранти влаштували акцію "Відмовся від фашизму", а також закликали Трампа і віце-президента США Пенси піти у відставку.

Нагадаємо, під час виступу Трамп заявив, що США перемогли фашистів і комуністів, а скоро переможуть і лівих. Він зазначив, що не дозволить "розлюченому натовпу скидати наші статуї, прати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи".

Раніше демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джесона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.

Крім того, у США протестувальники знесли та скинули в затоку пам'ятник Колумбу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипротестДональд Трамп
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