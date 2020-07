У США протестувальники повалили і скинули в затоку пам'ятник Колумбу

Статуя з мармуру була встановлена в Балтіморі в 1984 році

Протестувальники у місті Балтимор в американському штаті Меріленд скинули з постаменту пам'ятник Христофору Колумбу. Це один з трьох пам'ятників Колумбу в місті.

Про це повідомляє видання Baltimore Sun.

Група протестувальників з криками накинула мотузки на статую і скинула з постаменту, після чого вони викотили її до затоки і на тлі феєрверків у місті на честь Дня незалежності викинули у воду.

Зазначимо, що статуя з мармуру була встановлена в 1984 році.

Fuck you idiots. As the grandson of Italian immigrants, you can kiss my blimpy ass. #ChristopherColumbus



President Reagan's Remarks at the Dedication of a Columbus Statue in #Baltimore on October 8, 1984.https://t.co/cksW4QR3MF pic.twitter.com/a3tcGDPd7p