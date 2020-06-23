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Протестувальники під Білим домом намагалися звалити статую колишнього президента

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 10:17
Протестувальники під Білим домом намагалися звалити статую колишнього президента
Фото: протести біля Білого дому (twitter.com.ebonybowden)

Правоохоронці почали розганяти демонстрантів застосували сльозогінний газ

Демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джесона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні. Плани протестуючих були зірвані після того, як втрутилася поліція.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомляється, вчора ввечері сотні протестувальників обхопили статую на площі Лафайєт намагаючись її звалити, однак проти них вишикувалися від 150 до 200 поліцейських. Правоохоронці почали розганяти демонстрантів застосувавши сльозогінний газ.

У відповідь протестувальники почали кидати різні предмети. Так, одна жінка поцілила стільцем у поліцейського, в результаті чого той впав і був госпіталізований у лікарню. Демонстрантам не вдалося звалити статую колишнього президента, однак вони пошкодили підніжжя меморіального комплексу.

Фото: протести біля Білого дому (twitter.com.rejectfakenews)

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив направити армію, щоб повернути контроль над вулицями. Також він нагадував, що за вандалізм щодо пам'ятників ветеранам американський закон дозволяє відправити винного у в'язницю на 10 років.

Зазначимо, заворушення в США тривають з кінця травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається. В результаті у багатьох американських містах пройшли масові протести, які супроводжувалися насильством і вандалізмом.

Нагадаємо, у США під час акції протесту проти расизму в Сіетлі був убитий 19-річний хлопець.

Також раніше повідомлялося, що Трамп на тлі протестів у країні, можливо, видасть указ, присвячений роботі поліції.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротестдемонстрация
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