США перемогли фашистів і комуністів, переможуть і радикальних лівих, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп назвав США маяком свободи, процвітання і можливостей для всіх

Президент США Дональд Трамп привітав американців з 244-ю річницею Дня незалежності. Він назвав країну маяком свободи, процвітання і можливостей для всіх.

Про це йдеться у зверненні президента, опублікованому на сайті Білого дому.

Виступаючи на заході "Салют Америці - 2020" з нагоди Дня незалежності США Трамп заявив, що Сполучені Штати в минулому перемогли фашистів і комуністів, а тепер повинні здолати радикальних лівих всередині країни. Трансляція велася в Twitter Білого дому.

"Американські герої перемогли нацистів, скинули фашистів, повалили комуністів, зберегли американські цінності, підтвердили американські принципи і загнали терористів на самий край землі. Зараз ми в процесі розгрому радикальних лівих, марксистів, анархістів, підбурювачів, мародерів і людей, які в багатьох випадках самі не розуміють, чого вони роблять", - заявив він.

Трам підкреслив, що не дозволить розлюченому натовпу "скидати наші статуї, стирати нашу історію, вести ідеологічну обробку наших дітей і зневажати наші принципи".

Зазначимо святкування Дня незалежності США проходить на південній галявині Білого дому. Там встановлені столи для гостей і гармати для салюту. Грає військовий оркестр.

Раніше Трамп виступив з промовою на честь Дня незалежності США біля монумента на горі Рашмор, в штаті Південна Дакота. На цьому гігантському барельєфі зображені портрети президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна, повідомляє Еuronews.

Під час виступу Трамп назвав учасників руху проти расової дискримінації в США "новими лівими фашистами" і заявив, що вони хочуть знищити історію та цінності країни і "втягнути американську революцію".

"Я направляю федеральні сили правопорядку для охорони наших пам'яток, арешту заколотників і притягнення до відповідальності порушників закону. Люди, які пошкодили або осквернили статуї і пам'ятники, отримають як мінімум 10 років в'язниці", - заявив він.

Трамп оголосив про створення нового пам'ятника під назвою "Національний сад американських героїв".

За його словами, у відкритому парку будуть встановлені статуї найвидатніших американців, які коли-небудь жили.

Виступ президента США пройшло на тлі акції протесту. Маніфестацію організували представники корінних народностей, які нагадали, що меморіал "Монт Рашмор" розташований в гірському масиві Блек-Хілс, на території якого були відібрані поселенцями у індіанців племені Дакота в XIX столітті.

Поліція застосувала перцевий балончик для розгону маніфестантів і відігнала три фургона, перекривали дорогу. Близько 15 демонстрантів були затримані.

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом. Незабаром протести переросли в масові заворушення.

У Нью-Йорку демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії, який активісти називали його символом колоніальної експансії і расової дискримінації.

Також повідомлялося, що демонстранты в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джесона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.

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Автор: Надія Собенко