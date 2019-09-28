Трампа не хвилювало втручання Росії у вибори США, - WP

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп заявляв, що США також втручаються у вибори інших держав

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що його не хвилює втручання Російської Федерації у американські президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як повідомили джерела видання, Трамп в 2017 році під час зустрічі в Білому домі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та російським послом Сергієм Кисляком заявляв, що його не турбує втручанням Москви у вибори США. Тоді Трамп додав, що Вашингтон також займається втручанням в інших країнах.

Зазначається, що такі слова Трампа насторожили адміністрацію Білого дому, тому було вирішено зробити так, щоб даний коментар президента США не став публічним. Доступ до інформації був обмежений для всіх, крім посадових осіб, які мають дозвіл найвищого рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім намагався засекретити телефонні розмови президента США Дональда Трампа з лідером Росії Володимиром Путіним. Також адміністрація Трампа хотіла обмежити доступ до розмови американського президента з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

РБК-Україна писало, що в Білому домі визнали спробу приховати стенограму розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Чиновники відправили стенограму розмови в окрему секретну систему.