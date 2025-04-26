США предлагают гарантии безопасности "коалиции решительных", а не напрямую Украине, - СМИ

США неофициально согласились предоставить гарантии безопасности странам "коалиции решительных", которые планируют направить военных в Украину для сдерживания РФ. Речь идет о разведывательной и материально-технической помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Британские чиновники рассказали изданию, что официальные лица США согласились предоставить разведывательную и материально-техническую поддержку европейским войскам в Украине для поддержки мирного соглашения с земли, воздуха и моря. Пока что переговоры идут в частном порядке.
Как написало The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер два месяца давил на президента США Дональда Трампа, чтобы получить необходимую поддержку.
В комментарии The Telegraph Стармер подтвердил, что есть прогресс в вопросе гарантий безопасности от США.
"Продолжаются дискуссии, и он (президент США Дональд Трамп, - ред.) неоднократно говорил, что будет за нас, как вы знаете. И я четко сказал, что это важный компонент того, что нам нужно сделать", - заявил премьер Британии.
Издание отмечает, что самолетам, военным кораблям и военным на земле, если они будут отправлены в Украину, понадобятся цепи поставок и помощь в понимании перемещений России в Украине и за ее пределами.
Пока остается неизвестным, будут ли США вмешиваться, если Россия нападет или атакует военных "коалиции решительных".
Напомним, что Великобритания и Франция возглавили усилия Европы для обеспечения мира в Украине после прекращения огня и в случае заключения мирного соглашения. Странами была сформирована "коалиция решительных", цель которой - собрать государства, готовы отправить войска в Украину или предоставить необходимую помощь для этого.
Украина выступает за то, чтобы США выступили одним из гарантом безопасности. Однако Вашингтон не соглашается на это.
Ранее Трамп отказался обещать, что США придут на помощь европейским союзникам, если они подвергнутся нападению российских войск во время обеспечения мира в Украине.
Одной из стран, которые согласились отправить войска в Украину, была Великобритания. Но недавно The Times сообщило, что Британия отказалась от этой идеи, но решила помочь украинской армии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.