США пропонують гарантії безпеки "коаліції рішучих", а не напряму Україні, - ЗМІ

США неофіційно погодилися надати гарантії безпеки країнам "коаліції рішучих", які планують надіслати військових в Україну для стримування РФ. Йдеться про розвідувальну та матеріально-технічну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Британські чиновники розповіли виданню, що офіційні особи США погодилися надати розвідувальну та матеріально-технічну підтримку європейським військам в Україні для підтримки мирної угоди з землі, повітря та моря. Поки що переговори йдуть у приватному порядку.
Як написало The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер два місяці тиснув на президента США Дональда Трампа, щоб отримати необхідну підтримку.
У коментарі The Telegraph Стармер підтвердив, що є прогрес у питанні гарантій безпеки від США.
"Тривають дискусії, і він (президент США Дональд Трамп, - ред.) неодноразово казав, що буде за нас, як ви знаєте. І я чітко сказав, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити", - заявив прем'єр Британії.
Видання зазначає, що літакам, військовим кораблям і військовим на землі, якщо вони будуть відправлені в Україну, знадобляться ланцюги постачання і допомога в розумінні переміщень Росії в Україні та за її межами.
Поки залишається невідомим, чи будуть США втручатися, якщо Росія нападе чи атакує військових "коаліції рішучих".
Нагадаємо, що Британія та Франція очолили зусилля Європи для забезпечення миру в Україні після припинення вогню та у разі укладення мирної угоди. Країнами була сформована "коаліція рішучих", мета якої - зібрати держави, які готові відправити війська в Україну або надати необхідну допомогу для цього.
Україна виступає за те, щоб США виступили одним з гарантом безпеки. Проте Вашингтон не зголошується на це.
Раніше Трамп відмовився обіцяти, що США прийдуть на допомогу європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу російських військ під час забезпечення миру в Україні.
Однією з країн, які погодилися відправити війська в Україну, була Британія. Але нещодавно The Times повідомило, що Британія відмовилася від цієї ідеї, але вирішила допомогти українській армії.
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