США прокоментували конфлікт між Індією і Пакистаном

Помпео поспілкувався з міністрами закордонних справ Індії і Пакистану

иностранных дел Индии и Пакистана.

Отметим, что Индия привела армию в полную боеготовность в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил двух индийских пилотов. После этого индийские военные подтвердили крушение только одного самолета.

РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что сегодня не задействовали истребители F-16.

На фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Пакистан срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. В свою очередь власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Как сообщалось, в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".