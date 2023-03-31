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В США прокомментировали будущее председательство России в Совбезе ООН

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США, Пятница 31 марта 2023 05:36
В США прокомментировали будущее председательство России в Совбезе ООН Фото: (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пока нет международно-правового пути, чтобы изгнать Россию из Совбеза Организации Объединенных Наций.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

В США считают, что Россия и дальше будет использовать свое место в ООН для распространения дезинформации и попыток оправдать свои действия в Украине. В частности, военные преступления, которые совершают русские солдаты.

"Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН", - отметила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома добавила, что как бы неприятно было бы видеть председательство России в СБ ООН, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая передается другим членам по принципу ротации.

Ранее мы писали, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, когда Россия возглавит Совбез ООН, ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Напомним, аналитики института изучения войны считают, что Путин хочет использовать Совбез ООН как базу для проекции власти.

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