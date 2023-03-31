У США прокоментували майбутнє головування Росії в Радбезі ООН

Поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг .

У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення дезінформації та спроб виправдати свої дії в Україні. Зокрема, військові злочини, які скоюють російські солдати.

"Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце у Раді Безпеки ООН", - зазначила Жан-П'єр.

Представник Білого дому додала, що неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, насправді це в основному церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.