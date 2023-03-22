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Путин хочет использовать Совбез ООН как базу для проекции власти, - ISW

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Среда 22 марта 2023 04:33
Путин хочет использовать Совбез ООН как базу для проекции власти, - ISW Фото: Россия собирается использовать Совбез ООН как проекцию власти (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия готовится в апреле перенять председательство в Совете Безопасности ООН. Президент Владимир Путин намерен использовать это для легализации агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Во время пресс-конференции с президентом Китая Си Цзиньпином 21 марта Путин сделал ряд заметных заявлений, в которых выразил приверженность России ООН, уставу ООН и Совету Безопасности организации объединенных наций. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать свою позицию в СБ ООН в качестве базы для проекции власти, отмечают аналитики.

По мнению экспертов, российский диктатор устанавливает информационные условия для демонстрации предполагаемой приверженности России Совбезу, чтобы продолжать использовать оружие и право вето РФ в ООН в ближайшие месяцы.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты во время встречи российского диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не увидели признаков скорейшего завершения войны в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина публично пригласила Китай присоединиться к украинской формуле мира.

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