Кулеба о председательстве России в Совбезе: нужно загнать в угол и не дать продвигать ложные нарративы

Если Россия все же будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля, то ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в ходе дискуссии , организованной Chatham House.

По его словам, Россия во время председательства в Совбезе ООН будет продвигать свои нарративы, а также голосование для того, чтобы орган принимал решения по темам, которые касаются Украины. Глава МИД подчеркнул, что это президентство - напоминание, что что-то происходит ненадлежащим образом в архитектуре безопасности.

Так, Кулеба отметил, что Совбез ООН - это орган ООН, у которого есть свои правила. По словам министра, было бы неплохо, если бы в случае председательства России члены Совбеза ООН вышли из комнаты, чтобы страна-агрессор осталась там сама.

"Необходимо загнать Россию в угол существующими процедурами, чтобы они не могли "абьюзить" правила и продвигать нарративы, которые не говорят правду о войне, которую Россия ведет в Украине", - добавил он.

Напомним, с 1 апреля Россия может начать председательствовать в Совбезе ООН. Таким образом, представители РФ в течение месяца будут вправе модерировать работу органа и представлять его в других структурах ООН.

Отметим, что Украина проводила консультации с постоянными членами Совбеза, чтобы не допустить российского председательства.

Кулеба также назвал председательство России в Совбезе "злой шуткой".

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