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При стрільбі у Кам'янському поранено громадського активіста

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 06:21
При стрільбі у Кам'янському поранено громадського активіста
Фото: на місці стрілянини в Кам'янському (sobitie.com.ua)

Поліція відкрила провадження за статтею "замах на вбивство"

У центрі Кам'янського Дніпропетровської області вдень 20 квітня стріляли в громадського активіста, голову організації "Рух Громадська Варта" Євгена Найду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Событие".

Чоловік був доставлений у міську лікарню швидкої медичної допомоги з вогнепальними пораненнями кінцівок, крім нього, постраждали ще двоє перехожих.

У Найду стріляли близько 16:20 в суботу навпроти міськради.

Зі слів свідків, з автомобіля Lanos зеленого кольору із шашечками таксі вийшов чоловік у масці і здійснив два постріли нібито з обріза, після чого зник з місця злочину на тому авто, на якому приїхав.

У Кам'янському відділі поліції "Радіо Свобода" повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, в результаті якої постраждали три людини, за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України - "замах на вбивство".

Як зазначає місцеве видання, у 2015 році Євген Найда балотувався на посаду мера Кам'янського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кам'янському Дніпропетровської області в центрі міста сталася стрілянина, в результаті якої отримали травми 3 особи. В поліції повідомили, що невідомі з автомобіля здійснили постріл у бік 33-річного чоловіка.

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