У США невідомий влаштував стрілянину у синагозі

Ілюстративне фото (facebook.com/NYPD)

Одна людина загинула

В результаті нападу на синагогу в штаті Каліфорнія (США) загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Los Angeles Times.

Як повідомляється, збройний напад на синагогу стався у місті Повей, що в окрузі Сан-Дієго. Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще 4 отримали поранення. Поранені були госпіталізовані в медичний центр.

"Я розумію, що це був хтось з ненавистю у його серці, ненавистю до єврейської громади", - заявив мер міста Стів Ваус.

Зазначається, що поліція затримала на допит чоловіка, якого підозрюють в причетності до нападу.

Нагадаємо, минулого року в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) озброєний чоловік влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя". Тоді жертвами нападу стали щонайменше 10 осіб. Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

Після цього, президент США Дональд Трамп виступив за смертний вирок для зловмисника, який влаштував стрілянину на зборах в синагозі "Дерево життя" у місті Піттсбург. Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв збори у синагозі в американському місті Піттсбург, заслуговує на смертний вирок.