В США не прогнозируют эскалации из-за разрешения ВСУ бить по целям в России, - Госдеп

Разрешение Соединенных Штатов на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 5 июня.

Пресс-секретарь официально подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по целям на территории РФ, но исключительно вдоль госграницы в Харьковской области.

Он объяснил это тем, что войска агрессора размещают установки у границы и атакуют Харьков и добавил, что украинские военные имеют право отвечать на эти атаки исключительно по военным целям в этом районе.

Миллер также отметил, что в Белом доме не прогнозируют эскалации боевых действий на фронте.

"Мы не считаем так", - сказал он.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия является агрессором в войне в Украине и что именно диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику к границе и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", - сказал Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что "сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".