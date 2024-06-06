В США не прогнозируют эскалации из-за разрешения ВСУ бить по целям в России, - Госдеп
Разрешение Соединенных Штатов на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 5 июня.
Пресс-секретарь официально подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по целям на территории РФ, но исключительно вдоль госграницы в Харьковской области.
Он объяснил это тем, что войска агрессора размещают установки у границы и атакуют Харьков и добавил, что украинские военные имеют право отвечать на эти атаки исключительно по военным целям в этом районе.
Миллер также отметил, что в Белом доме не прогнозируют эскалации боевых действий на фронте.
"Мы не считаем так", - сказал он.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия является агрессором в войне в Украине и что именно диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации.
"Россия стягивает свою военную технику к границе и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", - сказал Миллер.
Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что "сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".
Разрешение на атаки ВСУ по территории РФ
В начале мая российские войска перешли госграницу в Харьковской области и начали наступательную операцию в направлении Харькова. За несколько дней армия РФ оккупировала несколько сел и частично захватила город Волчанск. Однако за несколько недель позиционных боев, Силы обороны смогли остановить и начали вытеснять россиян из города.
Наступление сопровождалось масштабными обстрелами населенных пунктов Харьковской области и Харькова баллистическими ракетами и управляемыми и фугасными авиабомбами с большими разрушениями и жертвами среди гражданских.
Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить разрешение наносить удары западным оружием по военным целям на территории Белгородской области и истребителям, которые запускают авиабомбы.
Десять стран НАТО предоставили разрешение на такие действия. США сначала заявили о существовании запрета на удары из американского оружия по РФ с начала вторжения. Но позже Белый дом изменил свое решение.
В конце мая президент Джо Байден разрешил Вооруженным силам атаковать военные объекты на территории России. Однако это разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.
В сети уже появилось видео, как ВСУ с помощью систем HIMARS уничтожили ЗРК С-300/400 в Белгородской области.
В Белом доме не исключили, что могут расширить географию разрешения на удары по России в зависимости от ситуации на поле боя.
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