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США профінансували розширення українського мовлення на Крим і Донбас

Новини » Політика    13.09.2019 - 13:53
США профінансували розширення українського мовлення на Крим і Донбас
Фото: заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент (twitter.com/gakhariagiorgi)

США виділили майже 1 млн доларів в рамках програми USAID

США виділили близько 1 млн доларів на обладнання, яке розширить українське мовлення на окупований Крим і Донбас. Про це заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, повідомляє "Крим. Реалії".

За його словами, USAID вклав майже 1 млн доларів на це обладнання.

"... (обладнання, - ред.) забезпечить якісний український контент для більш ніж 4 млн жителів на півдні і сході України, включаючи близько 2 млн осіб, які не мають доступу до ефірної української мови", - заявив Кент.

У той же час, за словами глави відділу теле - і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавача.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму.

До цього стало відомо, що згідно моніторингу правозахисників, який було проведено в березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій в 20 населених пунктах на півночі півострова. Моніторинг був проведений біля КПВВ "Чонгар" і "Чаплинка" з обох сторін адміністративного кордону.

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