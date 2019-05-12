ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія глушить українські радіостанції в окупованому Криму

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 12:02
Росія глушить українські радіостанції в окупованому Криму
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Правозахисники провели моніторинг у березні-квітні 2019

Росія глушить сигнал українських радіостанцій у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Відповідно з моніторингом правозахисників, який був проведений у березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій у 20 населених пунктах на півночі півострову. Український сигнал глушать російськими радіостанціями.

Так, спостерігачі перевірили частоти українських радіостанцій Армія FM, Радіо Крим.Реалії, Радіо НВ, UA Радіо "Промінь", Meydan FM, Перець FM, Стильне та UA: Радіо "Культура", які мають дозвіл на мовлення на території Північного Криму.

Моніторинг проводився у 20 населених пунктах окупованого Криму, які розташовані поблизу пункту пропуску "Чаплинка". Зокрема, моніторинг був проведений у Надеждино, Красноармійському, Вишнівці, Кріпкому, Танковому, Пролетарці та Красноперекопську.

"Виходячи з результатів моніторингу, можна зробити висновок, що останнім часом окупаційна влада Криму спеціально глушить сигнал українських мовників в тому числі шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах", - зазначили правозахисники.

Карта радіо

Нагадаємо, в ніч на 9 травня в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар. Напередодні пам'ятник був оновлений.

Раніше, в окупованому Криму звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що рибалки повертаються в Херсонську область.

Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом В окупованому Криму провели три експертизи у справі Бекірова
Новини України Кримрадио
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся