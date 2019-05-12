Росія глушить українські радіостанції в окупованому Криму

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Правозахисники провели моніторинг у березні-квітні 2019

Росія глушить сигнал українських радіостанцій у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Відповідно з моніторингом правозахисників, який був проведений у березні-квітні 2019 року, РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій у 20 населених пунктах на півночі півострову. Український сигнал глушать російськими радіостанціями.

Так, спостерігачі перевірили частоти українських радіостанцій Армія FM, Радіо Крим.Реалії, Радіо НВ, UA Радіо "Промінь", Meydan FM, Перець FM, Стильне та UA: Радіо "Культура", які мають дозвіл на мовлення на території Північного Криму.

Моніторинг проводився у 20 населених пунктах окупованого Криму, які розташовані поблизу пункту пропуску "Чаплинка". Зокрема, моніторинг був проведений у Надеждино, Красноармійському, Вишнівці, Кріпкому, Танковому, Пролетарці та Красноперекопську.

"Виходячи з результатів моніторингу, можна зробити висновок, що останнім часом окупаційна влада Криму спеціально глушить сигнал українських мовників в тому числі шляхом увімкнення російських радіостанцій на тих самих частотах", - зазначили правозахисники.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар. Напередодні пам'ятник був оновлений.

Раніше, в окупованому Криму звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова. Український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що рибалки повертаються в Херсонську область.