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Російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 01:31
Російські мовники захопили українські FM-частоти в окупованому Криму
Фото: радіо (pixabay.com)

На більшості частот чути російські станції

У восьми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти незаконно зайняті російськими станціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Також повідомляється, що в 11 населених пунктах українське FM-мовлення зафіксовано частково, однак на більшості частот чути російські станції. При цьому на підконтрольній території Україні біля КПВВ "Чонгар" і "Чаплинка" чутний сигнал двох російських радіостанцій.

Це підтверджує моніторинг Кримської правозахисної групи, проведений в травні 2019 року.

Правозахисники з допомогою автомагнітол провели моніторинг поширення радіосигналу українських FM-радіостанцій в 19 населених пунктах північного Криму: міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і населених пунктах, розташованих вздовж основних автошляхів - Ішунь, Зелена Нива, Вишнівка, Червоноармійське, Істочне, Новоолександрівка, Мартинівка, Солоне озеро, Завіт-Ленінський, Ермаково, Придорожнє, Передмостове, Зарічне, Овочеве, Лобанове, Воїнка

Також моніторинг був проведений у КПВВ "Чонгар" і "Чаплинка" з обох сторін адміністративного кордону з окупованим Кримом.

"Російська влада практично заблокувала українське FM-мовлення на півострові, незаконно захопивши українські радіочастоти і фактично позбавивши громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Також зазначається, що постійно посилюється інформаційна ізоляція Криму, що не тільки грубо порушує свободу слова, але і дає державі-окупанту додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини на півострові.

"Такі дії повинні бути негайно припинені, а мовлення українських незалежних медіа на півострові відновлено, і винні в незаконному захопленні українських радіочастот притягнуті до відповідальності", - закликають правозахисники.

Раніше повідомлялося, що згідно моніторингу правозахисників, який було проведено в березні-квітні 2019 року РФ повністю або частково глушить сигнал 7 українських радіостанцій в 20 населених пунктах на півночі півострова.

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