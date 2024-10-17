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США продолжают сотрудничать с Украиной по плану победы и "другим мерам", - Госдеп

Четверг 17 октября 2024 06:41
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США продолжают сотрудничать с Украиной по плану победы и "другим мерам", - Госдеп Фото: Мэтью Миллер, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом план победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Также такая работа ведется властью США и относительно "других мер" в контексте американской помощи.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Вашингтоне.

Американский чиновник в беседе с представителями СМИ не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в данном плане, с которым Зеленский ознакомил американского коллегу Джо Байдена во время визита в Штаты в сентябре.

Так, Миллер воздержался уточнить по просьбе журналистов, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

"Я не собираюсь вдаваться в разные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он добавил, что Байден в телефонной беседе с Зеленским 16 октября "очевидно" затрагивал вопрос плана победы Украины в войне с РФ.

"Я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем сотрудничать с ними по другим мерам, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и крепкий мир", - заявил Миллер.

План победы Украины и реакция Запада

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде впервые представил гражданам план победы, состоящий из 5 пунктов. При этом в документе содержатся тайные приложения, которые пока не раскрывают публично.

План ранее был представлен лидерам ряда стран - США, Великобритании, Германии, Франции и Италии.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии РБК-Украина, в тайных приложениях плана говорится об ударах по территории России.

Детальнее о пунктах плана победы, инициированного Зеленским, - читайте в нашем отдельном материале.

Добавим, по словам президента Украины Зеленского, партнеры на Западе отнеслись к плану победы практически. И сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.

Также сообщалось, что на прошлой неделе представитель Госдепа США Миллер заявил, что американская сторона считает, что план победы Украины содержит продуктивные шаги.

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Соединенные Штаты Америки План победы Зеленского
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