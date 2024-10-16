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Зеленский сказал, как Запад отнесся к плану победы Украины

Киев, Среда 16 октября 2024 13:18
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Зеленский сказал, как Запад отнесся к плану победы Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский рассказал, что партнеры на Западе отнеслись к плану победы практически. И сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства в Верховной Раде.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему практически. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать", - сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что завтра представит план победы на заседании Европейского Совета. При этом президент подчеркнул, что для него важно презентовать его Верховной Раде.

"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной, в разноформатной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров некоторых такое слово как "переговоры" и гораздо реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", - добавил Зеленский.

Следует отметить, что с планом победы были ознакомлены американский лидер Джо Байден и кандидаты в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Также документ представили лидерам таких стран как Британия, Франция, Италия и Германия.

Зеленский в Раде представил план победы

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте впервые представил украинцам план победы в войне. Он состоит из пяти пунктов.

Первый пункт - приглашение Украины в НАТО. Второй - оборона. Третий - сдерживание. Четвертый - стратегический экономический потенциал. Пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время.

Некоторые из пунктов имеют тайные приложения к ним имеют доступ именно те партнеры, обладающие соответствующим потенциалом.

Президент подчеркнул, что план рассчитан по времени. И если начать двигаться за ним сейчас, то может удаться завершить войну не позже, чем в следующем году.

Детальнее о пунктах плана победы - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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