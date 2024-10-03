План победы Украины имеет "продуктивные шаги", - Госдеп США

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский был с визитом в США, где представил План победы Украины. В частности, Соединенные Штаты считают, что он содержит продуктивные шаги.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Мы получили этот план, мы его пересмотрели, мы увидели в нем целый ряд продуктивных шагов", - заявил он.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Украина не раскрывала детали этого плана публично, поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

По словам Мэтью Миллер, План победы, представленный Зеленским, включает не только шаги, которые будет делать Украина, но и предусматривает действия других стран.

"Мы будем общаться (с украинской стороной - ред.) по этому поводу", - добавил он.