В США пока не знают, где взять деньги на войну с Ираном, - Bloomberg,

В США возникли трудности с финансированием войны против Ирана. Дополнительный пакет расходов практически остановился в Конгрессе, что вынудило администрацию президента Дональда Трампа искать альтернативные источники средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам одного из источников агентства, ситуация с финансированием еще больше усугубила отношения между администрацией и Конгрессом.

Собеседник Bloomberg отметил, что Трамп почти не прилагает усилий, чтобы заручиться поддержкой законодателей по новому пакету расходов на войну в Иране.

В то же время, сами конгрессмены не спешат поддерживать дополнительное финансирование на фоне роста цен на энергоносители, что создает дополнительное давление на американских потребителей.

Кроме того, по данным агентства, на цены могут повлиять и недавно объявленные Трампом глобальные тарифы.

Отметим, что во время митинга в штате Джорджия на этой неделе американский лидер заявил, что цены на нефть впоследствии снизятся, "возможно даже ниже, чем были в начале". При этом он призвал избирателей "просто дать мне немного времени".

Как отмечает Bloomberg, бывшие американские чиновники объясняют оптимизм Трампа убеждением, что способность Ирана нанести ответный удар может быть почти полностью уничтожена в течение нескольких недель.