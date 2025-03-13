США не продлили разрешение банкам РФ обрабатывать европейские платежи за продажу нефти, - СМИ

"Источник подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США. Источник говорит мне, что это тактика переговоров, чтобы прекратить вторжение в Украину", - написал Лоуренс.

В то же время другая журналистка Fox News Жаки Генрих подтвердила, что пока президент США Дональд Трамп не оформил этот отказ, но никто в его администрации не заявил, что это был выбор, а не упущение.

Таким образом она прокомментировала сообщение журналиста Марка Тиссена, который обнародовал информацию о том, что Министерство финансов США отменило исключение администрации Джо Байдена, которое позволяло российским банкам, попавшим под санкции, обрабатывать европейские платежи за продажу нефти.

"Сейчас никто в Европе не может купить российскую нефть", - отметил Тиссен.