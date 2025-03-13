США не продовжили дозвіл банкам РФ обробляти європейські платежі за продаж нафти, - ЗМІ

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася 12 березня. Тому європейські країни та союзники США більше не можуть купувати нафту у РФ без запровадження санкцій з боку Вашингтону.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс у соцмережі Х.
"Джерело підтверджує, що генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора. Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не зможуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку США. Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення в Україну", - написав Лоуренс.
Водночас інша журналістка Fox News Жакі Генріх підтвердила, що наразі президент США Дональд Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд.
Таким чином вона прокоментувала повідомлення журналіста Марка Тіссена, який оприлюднив інформацію про те, що Міністерство фінансів США скасувало виключення адміністрації Джо Байдена, яке дозволяло російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти.
"Зараз ніхто в Європі не може купити російську нафту", - зазначив Тіссен.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти Росії в разі відмови від переговорів. Однак можливе пом'якшення санкцій, якщо вона погодиться на припинення вогню.
Тим часом, за інформацією ЗМІ, Москва почала готуватися до скасування санкцій. Росія просить компанії запропонувати, які санкції Москва має спробувати зняти на переговорах із Вашингтоном. Обмеження на платежі в доларах є найбільш болючими.
Водночас у Мінфіні США заявили, що Сполучені Штати допускають введення найжорсткіших санкцій проти Росії. У разі необхідності таке рішення буде ухвалено без вагань.
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