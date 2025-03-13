Москва начала готовится к отмене санкций, - Reuters

Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять на переговорах с Вашингтоном. Ограничения на платежи в долларах являются наиболее болезненными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Два источника в российской промышленности сообщили, что министерство промышленности и торговли просит компании указать, какие санкции необходимо срочно снять.

Один человек сказал, что министерство распространяет форму для заполнения компаниями, спрашивая, какие санкции больше всего повлияли на их бизнес, и выявляя наиболее чувствительные ограничения.

Опрошенные Reuters люди заявили, что наиболее обременительными были вопросы платежей, хотя три источника также подчеркнули энергетические санкции, в частности ограничения на российский нефтяной танкерный флот.

Доступ к доллару

Крупным российским банкам запретили использовать глобальную платежную сеть SWIFT вскоре после того, как Москва вторглась Украину в феврале 2022 года. Не имея доступа к рынкам доллара и евро, российские компании были вынуждены искать обходные пути в других валютах и через третьи страны.

По словам трех источников, снятие этих ограничений и санкций с банков станет огромным стимулом для России, хотя один из них отметил, что надеяться на столь благоприятный исход в ближайшее время нереально.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко высказал предположение о вероятности того, что Европа не последует ни одному шагу США. "Отмена санкций США не приведет к автоматической отмене европейских санкций или полному восстановлению платежной инфраструктуры", - сказал он.

По словам двух источников, наиболее вероятным результатом в краткосрочной перспективе является сокращение применения вторичных санкций, направленных против компаний в третьих странах, что позволит России обходить ограничения.

Отсутствие ясности относительно того, будут ли применяться вторичные санкции, привело к тому, что лишь немногие банки в Китае готовы рисковать возможным возмездием, что приводит к задержкам в платежах и все более сложным процедурам по предотвращению задержек.

"Обходные пути дороги и медленны", - сказал один источник. "Мы можем получить оборудование и технологии через Китай или Эмираты, но как мы можем за них заплатить?"

Другой человек сказал, что его бизнес "действительно взвыл", когда Китай ужесточил расчеты в августе прошлого года. Для российского бизнеса в целом миллиарды долларов дохода не могут быть урегулированы за уже поставленные товары, сказал этот человек.

Ослабление мер по обеспечению соблюдения вторичных санкций, которые во многом зависят от США, может улучшить прием российских платежных карт "Мир" - альтернативы Visa и Mastercard.

Другие санкции

Источник в промышленном секторе сообщил, что поиск танкеров ледового класса является еще одной серьезной проблемой, вызванной проблемами с платежами.

Другой источник сообщил, что санкции, введенные в конце срока полномочий администрации Джо Байдена и направленные против судов теневого флота России, крупных компаний по разведке нефти и сетей, торгующих российской нефтью, оказались весьма болезненными.

Большая часть из примерно 300 млрд долларов суверенных активов России, замороженных Западом, находится в Европе, лидеры которой занимают более жесткую позицию в отношении Москвы, чем Соединенные Штаты.

"Вопрос европейских санкций будет на столе, не говоря уже о том, что будет с замороженными активами, - сказал госсекретарь США Марко Рубио. - Европейцам придется принять какое-то решение о том, что они собираются делать с этими санкциями".

Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточением санкций против Москвы в случае отказа от переговоров. Однако возможно смягчение санкций, если она согласится на прекращение огня.