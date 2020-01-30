У Росії вважають, що санкції США і Канади не перешкоджають залізничним повідомленнями з анексованим Кримом

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Спікер МЗС РФ Марія Захарова спробувала назвати анексію Криму - демократією, якій заважають США і Канада

У Росії вважають, що санкції США та Канади не завадять залізничному руху з анексованим Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На думку офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, начебто спроби санкційного тиску США виглядають все більш безглуздо, ніякі санкції Вашингтона і Оттави не зупинять залізничне сполучення між анексованим Кримом і територією Росії.

"З кожним разом ініційована Вашингтоном спроба тиску виглядає все більш безглуздо. Ці всі дії не приносили потрібних Вашингтону і Оттаві результатів раніше і не принесуть їх і зараз. Ніякі санкції не можуть зупинити залізничне сполучення між Кримом і рештою території Росії, як, мабуть, про це мріють в Сполучених Штатах Америки", - говорить Захарова.

Захарова заявила, що США і Канада, які називають себе демократами, чомусь вперто відмовляють у праві на нібито демократичний вибір жителям АР Крим.

"До речі кажучи, такі санкції, тиск, політичні оцінки, які-то там нескінченні форуми, звинувачення, ось це все було б дуже затребуваним і необхідно в той момент, коли жителі Криму намагалися провести референдум, а їм протягом багатьох років це зробити центральна влада не давала. Де були санкції, де були доповіді, де була правозахисна діяльність? Все це, звичайно, така цинічна гра", - сказала вона.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу опублікував рішення про розширення санкцій проти Росії. Рада Європи офіційно внесла сім чоловік у списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 січня міністри країн-членів ЄС схвалили розширення списку санкцій осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Список санкцій тепер містить 177 осіб і 44 організації.