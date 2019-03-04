США продовжили санкції проти Росії

Трамп прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи на рік

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп принял решение продлить ограничительные меры на год. Речь идет о санкциях в отношении лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине.

Белый дом напоминает, что 6 марта 2014 года президент США (на то момент Барак Обама) объявил своим указом чрезвычайное положение, чтобы справиться с угрозой для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой угрозу. По этой причине чрезвычайное положение должно быть продлено и после 6 марта 2019 года", - говорится в решении Дональда Трампа.

Напомним, в Конгрессе США опубликовали новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Под санкции попадут российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали вмешательство российского правительства в выборы в других странах. В ответ на агрессию РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

РБК-Украина писало, чтов феврале участники комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовали меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.

Добавим, 12 февраля стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.