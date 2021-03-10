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Конгрес підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 березня 2021 22:03
Конгрес підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів Фото: Конгрес США (flickr)
Автор: Лера Полищук

У середу, 10 березня, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому в Twitter.

"Важливі новини: Конгрес тільки що прийняв американський план порятунку президента Байдена - історичний законодавчий пакет, який переверне сторінку цієї пандемії, і принесе пряму допомогу американцям і дасть поштовх нашій економіці", - йдеться в повідомленні.

Тепер документ має підписати Байден. Очікується, що це відбудеться до кінця поточного тижня. Законопроект стане першим великим законодавчим актом з моменту набрання Байдена на посаду президента Сполучених Штатів.

Зазначимо, пакет допомоги в розмірі майже 2 трлн доларів піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку по безробіттю в 400 доларів і допомоги на дитину до 3,6 тисячі доларів.

Також в "Американському плані порятунку" Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом в районі 100 тисяч доларів зможуть отримати чек на суму в районі 5 600 доларів.

Республіканці раніше виступали з ініціативою щодо скорочення допомоги з 1,9 трлн доларів до 600 млрд доларів. На їхню думку, дуже суттєва частина грошей, що виділяються, згідно з планом президента Джо Байдена, піде на вирішення проблем, абсолютно непов'язаних з відновленням економіки після коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Сенат Конгресу США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що жителі США зможуть отримати виплати від уряду в розмірі 1400 доларів вже в березні.

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