Конгрес підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів

У середу, 10 березня, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому в Twitter.

"Важливі новини: Конгрес тільки що прийняв американський план порятунку президента Байдена - історичний законодавчий пакет, який переверне сторінку цієї пандемії, і принесе пряму допомогу американцям і дасть поштовх нашій економіці", - йдеться в повідомленні.

Тепер документ має підписати Байден. Очікується, що це відбудеться до кінця поточного тижня. Законопроект стане першим великим законодавчим актом з моменту набрання Байдена на посаду президента Сполучених Штатів.

Зазначимо, пакет допомоги в розмірі майже 2 трлн доларів піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку по безробіттю в 400 доларів і допомоги на дитину до 3,6 тисячі доларів.

Також в "Американському плані порятунку" Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом в районі 100 тисяч доларів зможуть отримати чек на суму в районі 5 600 доларів.

Республіканці раніше виступали з ініціативою щодо скорочення допомоги з 1,9 трлн доларів до 600 млрд доларів. На їхню думку, дуже суттєва частина грошей, що виділяються, згідно з планом президента Джо Байдена, піде на вирішення проблем, абсолютно непов'язаних з відновленням економіки після коронавірусу.