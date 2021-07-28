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Китай може досягти світового панування у військовій сфері через 15 років, - Байден

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Вашингтон, Середа 28 липня 2021 03:27
Китай може досягти світового панування у військовій сфері через 15 років, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Голова Китаю Сі Цзіньпін хоче перетворити Китай на найпотужнішу в світі військову державу до середини 2040-х років. Таку оцінку висловив президент США Джо Байден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами американського лідера, він провів з головою КНР "більше часу, ніж будь-хто інший".

"Сі Цзіньпін цілком серйозно налаштований на те, щоб перетворити свою країну в наймогутнішу військову силу у світі, а також в найбільшу економіку світу до середини 40-х, 2040-х років. Це реальність", - сказав Байден.

До цього заступник начальника Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Хайтен заявив, що Сполучені Штати мають перевершити Китай, щоб західний шлях демократії був тією дорогою, якою Вашингтон буде рухатися і в майбутньому.

За його словами, останні 20 років увага американців була зосереджена на Близькому Сході, потім змістилася в бік Росії та Китаю, але "фізично США так і залишилися на Близькому Сході".

Нагадаємо, на початку липня США внесли в " чорний список" понад 30 іноземних компаній, у тому числі з Китаю.

Зазначимо, у відповідь Пекін ввів санкції щодо фізичних і юридичних осіб США.

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