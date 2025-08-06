В США продадут конфискованную яхту российского олигарха Керимова: сколько хотят получить

В США на аукционе продадут конфискованную яхту Amadea, которая принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову. Аукцион проведут 10 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По данным телеканала, стартовая цена лота может составлять около 325 млн долларов. Первоначальный взнос на депозитарий от участника торгов определен в размере 10 млн долларов. Стометровая яхта вмещает 16 пассажиров, 36 членов экипажа, имеет бассейн, тренажерный зал и вертолетную площадку.
Яхта Amadea была доставлена в Сан-Диего с Фиджи, где она была задержана в апреле 2022 года как вошедшая без разрешения в исключительную экономическую зону государства. Вскоре местные власти получили ордер Минюста США о намерении изъять судно, после чего оно было арестовано.
В конце концов, 7 июня 2022 года суд Фиджи разрешил представителям Минюста США забрать яхту. Сейчас судно находится во владении Службы маршалов США и пришвартовано в Сан-Диего.
Отмечается, что правительство США понесло расходы в размере около 32 млн долларов, связанные с обслуживанием, хранением и транспортировкой Amadea.
Соединенные Штаты пытаются заставить Эдуарда Худайнатова, еще одного российского олигарха, оплатить эти расходы, ведь именно его попытка предъявить претензии на судно затормозила процесс аукциона.
Напомним, ранее суд Нью-Йорка отказал правительству в праве продать роскошную яхту Amadea российского бизнесмена, которая была арестована еще в 2022 году. Средства от реализации судна планировалось передать в пользу Украины.
Хотя в июне 2022 года США выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты Amadea на Фиджи. Тогда американская сторона взяла судно стоимостью 325 млн долларов под свой контроль, и отвела его из южной части Тихого океана.
Ранее сообщалось, что тогда Штаты наложили санкции на две яхты, которые связывают с российским диктатором Владимиром Путиным.