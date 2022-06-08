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США виграли суд про арешт російської яхти на Фіджі і самі повели її під іншим прапором

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Фиджм, Середа 08 червня 2022 06:57
США виграли суд про арешт російської яхти на Фіджі і самі повели її під іншим прапором Суперяхта "Амадея" (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати виграли судовий процес щодо арешту російської суперяхти на Фіджі, в межах години взяли судно під свій контроль вартістю 325 мільйонів доларів і відвели його з південної частини Тихого океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Рішення суду стало значною перемогою США, оскільки Вашингтон регулярно стикається з перешкодами у своїх спробах заарештувати активи російських олігархів по всьому світу.

США забрали з Фіджі судно протягом години, щоб гарантувати, що яхта не буде залучена в будь-які подальші судові позови. Представники виконавчої служби США змінили прапор на яхті і відвели її в Нову Зеландію.

Заарештовану яхту "Амадея" пов'язують з російським олігархом Сулейманом Керімовим. Яхта довжиною 106 метрів оснащено акваріумом з живими лобстерами, розфарбованим вручну піаніно, басейном і великий вертолітним майданчиком.

Раніше повідомлялося, що США наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

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