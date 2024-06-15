В США суд не разрешил правительству продавать арестованную яхту российского олигарха

Суд Нью-Йорка (США) отказал правительству в праве продать роскошную яхту Amadea российского бизнесмена, арестованную еще в 2022 году. Средства от реализации судна планировалось передать в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По данным американского правительства, суперяхта принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Сулейману Керимову.

Два года назад в мае государство Фиджи конфисковало судно Amadea, после чего передало США.

Расходы на конфискованную яхту

Стоит отметить, что за счета на содержание и страховку 106-метровой Amadea в месяц американским налогоплательщикам приходится тратить около 740 тысяч долларов.

Чтобы уменьшить эти расходы, правительство США попросило разрешения продать судно и конвертировать его стоимость в наличные. Соответствующая практика вполне распространена в делах о гражданской конфискации, когда стоимость актива быстро обесценивается или его содержание слишком дорого.

Так, правительство Штатов хотело бы продать эту суперяхту, оценочная стоимость которой составляет 230 миллионов долларов, и перевести вырученные средства Украине в рамках поддержки.

Разбирательство в суде и вердикт

Между тем до сих пор продолжаются судебные тяжбы, поскольку дело о гражданской конфискации осложнилось после того, как другой российский миллиардер Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями США, заявил, что Amadea на самом деле принадлежит ему.

Рассматривая дело, Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка на этой неделе постановил, что расходы по содержанию Amadea не были "чрезмерными".

Как говорится в решении суда, с целью оценить, являются ли издержки на техническое обслуживание Amadea чрезмерными, американская "Фемида" не должна "смотреть исключительно на общую сумму расходов на техническое обслуживание в долларах, а должна главным образом рассмотреть, являются ли эти суммы большими, чем обычно, по сравнению с затратами на техническое обслуживание других аналогичных яхт".

Так, постановил суд, правительство не смогло доказать, что расходы соответствуют этому стандарту.

Минюст США имеет право обжаловать это решение.

Попытки олигарха разблокировать арест яхты

Кроме того, через 2 дня после вынесения решения адвокаты Худайнатова и компании, непосредственно владеющей Amadea, подали меморандум, в котором выступили против попыток правительства США изъять Худайнатова из дела.

Хотя прокуратура утверждает, что Худайнатов не является фактическим владельцем яхты и не имеет права обжаловать ее конфискацию, в меморандуме защитников этого олигарха рассказывается, что он таки является настоящим владельцем, и таким образом Amadea вообще не подлежит конфискации.