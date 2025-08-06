У США продадуть конфісковану яхту російського олігарха Керімова: скільки хочуть отримати

За даними телеканалу, стартова ціна лота може становити близько 325 млн доларів. Початковий внесок на депозитарій від учасника торгів визначено в розмірі 10 млн доларів. Стометрова яхта вміщує 16 пасажирів, 36 членів екіпажу, має басейн, тренажерний зал та вертолітний майданчик.

Яхта Amadea була доставлена до Сан-Дієго з Фіджі, де її було затримано у квітні 2022 року як таку, що увійшла без дозволу до виняткової економічної зони держави. Незабаром місцева влада отримала ордер Мін'юсту США про намір вилучити судно, після чого його було заарештовано.

Зрештою, 7 червня 2022 року суд Фіджі дозволив представникам Мін'юсту США забрати яхту. Наразі судно перебуває у володінні Служби маршалів США та пришвартоване в Сан-Дієго.

Зазначається, що уряд США поніс витрати у розмірі близько 32 млн доларів, пов'язані з обслуговуванням, зберіганням та транспортуванням Amadea.

Сполучені Штати намагаються змусити Едуарда Худайнатова, ще одного російського олігарха, оплатити ці витрати, адже саме його спроба пред'явити претензії на судно загальмувала процес аукціону.